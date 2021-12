CL-Sensation: Was Salzburg besser macht als Rapid oder Austria

Salzburg steht in der K.o.-Phase der Champions League. Mit einem 1:0-Sieg gegen Sevilla hat die Jaissle-Elf geschafft, was noch keinem österreichischen Team zuvor gelungen ist. Mit Platz zwei in der Gruppenphase fixierten die Salzburger den Sprung ins Achtelfinale.

Wie aber hat es Salzburg so weit gebracht und warum wird das erfolgreiche System nicht von anderen Vereinen in Österreich - etwa Rapid oder Austria - kopiert?