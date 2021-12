"Spanische Wichser": Salzburgs Mental-Trainer sorgt für Aufreger

Es gibt im Fußball eine eiserne Regel: "Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine."

Nicht so bei Red Bull Salzburg. Schon unter Ex-Trainer Jesse Marsch wurden in der Kabine Videos von seinen Motivationskünsten gedreht.

Doch am Mittwoch gingen die Salzburger zu weit. Nach dem heldenhaften Sieg über das spanische Spitzenteam FC Sevilla und dem damit verbundenen erstmaligen Aufstieg einer österreichischen Mannschaft ins Achtelfinale der Champions League tauchte ein Video auf, das kein gutes Licht auf den Red-Bull-Klub wirft.