Salzburg wünscht sich im Achtelfinale Manchester United

Freund pflegt nach eigenen Angaben ein „sehr enges Verhältnis“ zum Deutschen. „Er ist als Mensch überragend und ein herausragender Trainer. Es macht extrem Spaß, mit ihm zu arbeiten. Er hat die Mannschaft extrem im Griff.“ Die Skeptiker von einst seien eines Besseren belehrt worden. „Ich weiß noch einige kritische Stimmen im Sommer, und jetzt geht das so auf.“

Jaissle legte einen fulminanten Saisonstart hin, aus den ersten 20 Pflichtspielen schauten 18 Siege und zwei Unentschieden heraus. Dann kam Sand ins Getriebe - die jüngsten beiden Champions-League-Partien vor dem Sevilla-Match wurden verloren, gleichzeitig gab es eine für Salzburg-Verhältnisse äußerst ungewöhnliche Misserfolgsserie von drei Niederlagen aus fünf Partien. Danach wurde Tacheles geredet. „Diese Woche war eine Spezielle, wir haben diskutiert, wie wir wieder Energie reinbringen können und den Glauben. Das haben wir geschafft“, stellte Freund fest.

Wattens wartet

Der Sportdirektor blickt nun mit großer Vorfreude auf den bevorstehenden Urlaub, der bald nach dem Liga-Heimspiel am Samstag gegen WSG Tirol beginnt. Danach wird Freund wohl schon am Kader für die kommende Saison basteln - mit einer prall gefüllten Clubkassa. Allein an UEFA-Prämien haben die Salzburger in dieser Saison rund 35 Millionen Euro verdient, dazu kommen noch Einnahmen etwa aus dem Marketing-Pool oder aus dem Ticket-Verkauf für zwei Heimspiele.

Jenes am Mittwoch gegen Sevilla ging aufgrund des Corona-Lockdowns ohne Zuschauer über die Bühne. Ob für das Achtelfinale die volle Kapazität der Red Bull Arena genutzt werden kann, steht in den Sternen. Salzburg bestreitet das Hinspiel als Gruppenzweiter im eigenen Stadion, der frühest mögliche Termin ist der 15., der spätest mögliche Termin der 23. Februar 2022.