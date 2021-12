"Richtig geile Party": Jubel und Tränen nach Salzburgs CL-Aufstieg

Red Bull Salzburg hat es geschafft und einen historischen Erfolg in der Champions League gefeiert. Österreichs Serienmeister gewann das Geister-Heimspiel gegen den FC Sevilla mit 1:0, beendete damit die Gruppe G als Tabellenzweiter und schaffte so als erster österreichischer Verein überhaupt den Aufstieg in die K.o.-Phase der Champions League.