Rapid-Sieg in Genk? "Für diese Chance haben wir lange gearbeitet"

Storck verbindet mit Österreich einerseits seinen Triumph als ungarischer Teamchef bei der EM 2016 (2:0), andererseits mit Dunajska Streda ein 0:7-Debakel gegen den LASK (2020).

„Wir versuchen, über Quellen in Belgien noch Infos über mögliche Änderungen herauszufinden“, sagt Ferdinand Feldhofer, der plötzlich nicht der einzige Europacup-Debütant an der Seitenlinie ist.

Wie es ist, Entscheidungsspiele zu gewinnen, weiß der 42-Jährige: Mit dem WAC gab es 2020 sowohl in Moskau als auch gegen Feyenoord 1:0-Siege, die noch den Aufstieg brachten. „Das war herrlich. So ein Start mit Rapid wäre auch etwas ganz Besonderes. Dafür müssen wir gewinnen, und genau so werden wir auch auftreten“, kündigt der Steirer an.