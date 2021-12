Admira gegen Rapid findet mit Zuschauern statt

Nach dem Ende des Lockdowns am Samstag findet die Bundesliga-Partie zwischen Admira und Rapid am Sonntag, 14.30 Uhr, vor Zuschauern statt. Die Regeln: Maximal 4.000 Zuschauer dürfen auf zugewiesene Plätze ins Stadion, im gesamten Stadion gilt FFP2-Maskenpflicht. Auch am Sitzplatz. Die Kantinen sind geöffnet, gegessen und getrunken werden darf nur am Platz.