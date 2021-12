Österreich sperrt auf: Welche Regeln ab Montag in den Bundesländern gelten

Im Burgenland, wo die Infektionszahlen ähnlich niedrig wie in Wien sind, plädiert man für eine Gastro-Öffnung (mit Sicherheitsauflagen) bereits am 13. Dezember. Aufgrund der sinkenden Inzidenz, einer hohen Impfrate und der stabilen Lage in den Spitälern sei im Burgenland die Verlängerung eines harten Lockdowns nicht zu rechtfertigen, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Sein steirischer Amtskollege Hermann Schützenhöfer (ÖVP), bisher eher auf der vorsichtigen Seite, sprach am Dienstag von „größeren Öffnungen, aber mit strengen Sicherheitsmaßnahmen“.

In Niederösterreich will man noch das Gipfeltreffen am Mittwoch abwarten.

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter hatte sich bereits am Sonntag vehement für eine Öffnung aller Bereiche ausgesprochen, während sein Amtskollege aus Vorarlberg, Markus Wallner (ÖVP), am Dienstag eine Öffnung mit 13. Dezember mit Begleitmaßnahmen wie Sperrstunden ankündigte.