Zwischen Lockdown und Sonntagsöffnung: Wie geht es dem Handel?

Spielwaren Heinz: Lieferung an die Haustüre gibt es nicht mehr

Im ersten Lockdown hat der Familienbetrieb an die Haustüre geliefert, erzählt Firmenchefin Heidemarie Heinz: „Das machen wir jetzt nicht mehr.“ Bis ein Uhr nachts sei sie jeden Tag im Büro gesessen, habe Lieferrouten geplant. „Wir sind kein Amazon mit Zentrallager, bei uns liegen die Artikel in unseren neun Spielwarengeschäften.“ In diesem Lockdown kann man telefonisch, per Mail oder online bestellen und die Ware in sieben der neun Standorte abholen.

Ein Service, der vor allem in Einkaufsstraßen angenommen werde. „Die Leute rufen an und fragen, was sie einem Achtjährigen kaufen sollen.“ 30.000 Artikel hat die Spielwarenhändlerin im Sortiment, diese alle für eine Webseite zu fotografieren und zu beschreiben, würde den Rahmen sprengen. Sie wolle sich aufs stationäre Geschäft konzentrieren. Die Begeisterung über den offenen 19.12. hält sich in Grenzen. „Mir wäre es lieber, den Samstag davor aufzusperren, als am Sonntag mit all den Zuschlägen.“