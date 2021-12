Buchhandel: Warum Thalia jetzt bei Interspar einziehen will

Nebeneffekt: Auch jene, die sich sonst nie in eine Buchhandlung verirren, kommen so in Versuchung, wieder einmal Gedrucktes zu kaufen. Ein Konzept, das übrigens in Deutschland schon erfolgreich erprobt ist. Es eins zu eins zu kopieren, funktioniere aber nicht, sagt Heumann. Denn auch im Buchregal gibt es immer mehr Lokalkolorit – sprich heimische Autoren und Schauplätze, die gefragt sind.

Im aktuellen Lockdown holen sich übrigens auffällig viele ihre Buchbestellungen persönlich in der Filiale ab, beobachtet die Thalia-Chefin. „Die Zahl der abgeholten Bücher hat sich gegenüber dem Lockdown vor einem Jahr verfünffacht.“ Alle ihrer 37 Filialen bieten Click&Collect an, an sechs Standorten kann man sich seine Bestellungen sogar rund um die Uhr abholen – bei so genannten Abholstationen.