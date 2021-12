Erstmals weibliche Aufsichtsratsvorsitzende bei Disney

Als erste Frau in der 98-jährigen Konzerngeschichte wird Susan Arnold die neue Aufsichtsratsvorsitzende des US-Unterhaltungsriesen Disney. Arnold, die seit 14 Jahren Mitglied des Gremiums ist, werde am 31. Dezember die Nachfolge von Bob Iger antreten, teilte Disney mit. Arnold war bereits tätig in Führungspositionen bei The Carlyle Group, Procter & Gamble, McDonald’s und NBTY Inc. (vormals Nature’s Bounty).