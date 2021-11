"Dopesick" auf Disney+: Die Epidemie in Tablettenform

Wer in den vergangenen 15 Jahren über ländliche Industriegebiete in den USA gelesen hat, stolperte immer wieder über dasselbe Phänomen: Die Heroinabhängigkeit explodiert. Menschen, die gestern noch bürgerlichen Berufen nachgingen, hängen heute an der Nadel.

Der Grund hat einen Namen: OxyContin, ein Schmerzmittel, das im Jahr 1995 von der Arzneimittelfirma Purdue auf den Markt gebracht wurde. Die Eigentümerin, die Milliardärsfamilie Sackler, wendete aggressive Vermarktungsstrategien an und pries das Opioid bei den Ärzten als harmlos an.