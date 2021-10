Andreas Lust: "Strache und ich haben die Körperlichkeit von Heinz Conrads"

"Es ist ein Stück österreichischer Boden in Spanien. Da kommt wahrscheinlich irgendwann eine Gedenktafel hin"

Wie war es, am Originalschauplatz zu drehen?

Lust: Ein besonderes Gefühl, wie wenn man nach Madeira kommt. Es ist ein Stück österreichische Geschichte. Österreichischer Boden quasi.

Looman: Wie der Sisi-Tempel auf Korfu … (lacht)



Lust: Der Besitzer hat dort nichts verändert. Das ist alles noch im Original vorhanden. Nur den Teppich musste man extra ausrollen. Aber ansonsten steht dort jeder Stuhl so, wie damals verlassen. Der hat das wirklich konserviert. Ich weiß zwar nicht, wofür, aber er hat es konserviert. Es ist ein Stück österreichischer Boden in Spanien. Da kommt wahrscheinlich irgendwann eine Gedenktafel hin.



Und wie haben Sie es empfunden?



Looman: In dem Moment, wenn man da reinkommt, hat man schon ein eigenes Gefühl. Als Spanier denkt man vielleicht: Aha, eine Finca. Aber für uns ist das natürlich schon ein bisschen mehr.

Das Haus wirkt eher klein?

Lust: Also man kann schon verstehen, dass sie sich dort getroffen haben. Hätten sie sich in einer großen Villa am Strand getroffen, hätte das wesentlich mehr Aufsehen erregt. So hatte es mehr Hinterzimmer-Charakter.



An dem echten Ibiza-Abend wurde ja viel Alkohol konsumiert. Hat man das irgendwie nachempfunden?



Lust: Nachträglich ein bisschen. Wir sind gleich dort geblieben und haben den Abend noch ein bisschen weiter improvisiert. Also ich trinke kein Red Bull. Aber abgesehen davon …



Das Video ist auch komödiantisch ausgiebig ausgewertet worden. Hatten Sie vor dem Dreh das Gefühl, hoffentlich wird das nicht zu kultig oder zu lustig gemacht?



Looman: Dieses Drehbuch hat natürlich auch komödienhafte Züge. Das liegt aber in der Natur der Vorlage und nicht am Drehbuch selber. Alles, was in dieser Finca und um diese Finca herum, passiert, ist transkribiert, ist Wort für Wort so gesagt worden.

Lust: Natürlich könnte man mit Montage und Kameraeinstellungen manches in eine Richtung lenken. Es war schon so eine kleine Befürchtung da. Aber wie gesagt, ich habe nur auf Wiederwahl gespielt.



Wird die Ibiza-Affäre langfristig etwas ändern an der Politik?

Looman: Ich habe die Befürchtung, dass die Kommunikation in Zukunft noch geheimer stattfinden wird. Keine SMS mehr, nur noch verschlüsselte Chatdienste. Man wird sich gewisse Aussagen in Zukunft dreimal überlegen. Was an sich ja gar nicht einmal so schlecht wäre. (lacht)

Lust: Jetzt ist einmal ein bisschen Licht in diesen politischen Keller gekommen, wie eine Taschenlampe, die da herumleuchtet. Dieser Keller ist jetzt im öffentlichen Bewusstsein vorhanden. Mit der Ibiza-Affäre und allem, was in Folge stattgefunden hat, ist die Politikerkaste eigentlich ziemlich angeschmiert und ist nicht mehr auf so eine glorifizierte Art und Weise im allgemeinen Bewusstsein verankert. Das hat sich verändert und das ist gut so. Weil diesen Keller gibt es wirklich, nicht nur in Österreich.