"Die Gier lässt uns schon blind werden" - Ofczarek über Ibiza und die Politik

Wie ist es Ihnen auf Ibiza gegangen, am Originalschauplatz zu drehen?

Ich war erstaunt, wie klein das alles ist und wie einfach und profan. Das war ja keine Villa. Das sind fünf Garagen, die an einander gebaut waren und dann durchgebrochen wurden. Also irgendwo am Berg. Kein Blick aufs Meer. Also sehr einfach und sehr klein. Will einen Anschein von Luxus erwecken. Das war auch das erste Mal, dass diese „Villa“ angemietet wurde, das ist gerade erst umgewidmet worden. Da war im Gartenbereich noch Baustelle, die schnell aufgeräumt werden musste. Deshalb wahrscheinlich auch der Dreck unter den Fußnägeln bei der Oligarchin. Die haben bis zehn Minuten, bevor der Strache gekommen ist, im Außenbereich aufgeräumt. Also auch vor Ort war eine ungeheure Profanität zu bemerken. Ich hab‘ mir gedacht: Wie konnte der überhaupt darauf herreinfallen? Wie groß muss die Gier oder der Alkoholisierungsgrad gewesen sein?

Oder war der Julian H. so gut in seiner Rolle?

Der musste glaube ich nicht so gut sein. Das ist noch schlimmer. Er hat ja schon früher versucht, den Gudenus beim Drogenkonsum aufzunehmen, da hat er vergessen, Chipkarten in den Kameras einzulegen. Also ob der politische Anschlag wirklich so raffiniert war, wie Herr Strache behauptet, bezweifle ich. Die Profanität der ganzen Unternehmung, verglichen mit den Auswirkungen: Das ist schon ein Gefälle, das enorm ist. Sehr ernüchternd.