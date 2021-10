Wer sich vom "Ibiza-Video" anlocken ließ

Und dieser brisante Stoff geht jetzt in Serie. Ab 21. Oktober wird "Die Ibiza Affäre" bei Sky zu sehen sein. Am Donnerstagabend wurde die große Premiere in der Ottakringer Brauerei in Wien gefeiert und schon einmal ein Blick auf die ersten drei Folgen gewährt.

Mit dabei: Nicholas Ofczarek, der in die Rolle des Privatdetektivs Julian Hessenthaler schlüpfte, der ja als einer der "Drahtzieher" des Videos gilt. Heinz-Christian Strache wird von Andreas Lust verkörpert und Johann Gudenus von Julian Looman.

"Wir haben uns bewusst für einen brisanten Stoff entschieden. Sky setzt bei seinen Originals auf packende Geschichten, die bewegen. Genau da wollen wir auch mit der 'Ibiza-Affäre' anknüpfen", sagt Programmchefin Elke Walthelm.

