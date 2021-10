Der Ibiza-Job: So ist die neue Sky-Serie "Die Ibiza Affäre"

Es beginnt in einem Hotelzimmer. Ein Wiener Anwalt und ein Privatdetektiv zeigen dem Journalisten Bastian Obermayer eine Videosequenz, in der FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache über den Kauf der Kronen Zeitung fabuliert. „Zack, zack, zack“, und man ist mitten drin in Österreichs – bis vor Kurzem – größter innenpolitischen Detonation, filmisch nachgezeichnet in internationaler Hochglanz-Serienoptik.