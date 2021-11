Ibiza und Klammer: "Beide Extreme der österreichischen Seele"

Das Projekt stemmte man mit der noch jungen Samsara Film und mit Sabotage Film Wien. „Wobei, der große Anschub kam durch Servus TV“, sagt Dieter Pochlatko, „sie haben einen ungewöhnlich hohen Beitrag geleistet, das hat man von Anfang an wirklich gespürt.“ Der ORF kam wiederum über das Film/Fernseh-Abkommen ins Boot.

Nach dem Kinostart in Österreich (28. Oktober) setzt man nun auch Hoffnungen auf die Skination Schweiz, wo der Film Weltpremiere feierte. Große Strahlkraft besitzt Franz Klammer in den USA. Hier will man zusätzlich auf einzelne Kino-Events setzen. Auch der Sender ABC, der die Olympiaabfahrt 1976 regelmäßig als Wiederholung zeigte, wäre „eine interessante Option“. Und wenn man im „speziellen Markt“ China verlässliche Partner finde, wolle man auch dort reüssieren. „Konkretes Interesse“ ortet Jakob Pochlatko in Hinblick auf die Winterspiele in Peking.