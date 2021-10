"Klammer"-Film: Vom Traum, ganz große Emotionen zu erzeugen

„Wir wollten zeigen, was Franz gebraucht hat, um dieses Rennen zu gewinnen, und was er im Leben gelernt hat. Das alles haben wir auf diese Woche in Innsbruck verdichtet“, sagt sie. Diese Idee überzeugte die Klammers schließlich.

Beinahe sechs Millionen Euro an Produktionskosten verschlang der Film, der diesen Frühling in Innsbruck, Kärnten und Wien gedreht wurde. Für eine kleine Produktionsfirma wie Samsara, die Andreas Schmied gemeinsam mit Loredana Rehekampff gegründet hat, war das alleine nicht zu stemmen. Man holte die epo-Film von Dieter und Jakob Pochlatko an Bord, ein weiterer Financier ist Fernsehpartner ServusTV.