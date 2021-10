Franz Klammer: "Der Klammer-Style ist nicht so easy"

KURIER: Wie gefällt Ihnen Julian Waldner als Franz Klammer?

Franz Klammer: Super! Die Anforderungen, die an ihn gestellt wurden, setzt er sehr gut um. Es ist ja nicht so einfach. Daron Rahlves, der als Stuntman auf der Piste unterwegs war, hat gesagt: „The Klammer-Style is not so easy.“ Heute fährt man nicht mehr so, wie ich damals gefahren bin. Aber auch Rahlves hat das sehr gut hingebracht. Ein Sprung ist fast ident mit meinem Sprung beim Olympialauf. Genauso hinaus und die Ski vorn in der Höhe.

Die Kernaussage des Films ist, dass Sie vor dem Lauf sehr gezweifelt haben, aber im richtigen Moment dann plötzlich voll da waren. Wie sehen Sie das nun, nachdem Sie den Film kennen?

Klammer: Es ist ja die ganze Woche nicht so optimal gelaufen. Ich hab die richtige Linie noch nicht gefunden, daher ist der Ttitel „Chasing the Line“ auch gut gewählt. Neben der Piste war auch nicht alles ganz einfach. Da war einmal der Fischer, der unbedingt wollte, dass ich seinen Loch-Ski fahr‘. Und dann das ganze Drumherum. Der einzige Moment, der eigentlich entspannend war, war die Eröffnungszeremonie. Da war ich als Fahnenträger einmal für einen Moment für mich alleine. Der Film zeigt ganz gut die Situation, in der ich war. Diese Zweifel, diese Hoffnung. Und meine Stärke war immer wieder, dass ich es im Endeffekt umsetzen konnte.

Wie haben Sie die Rolle angelegt, weil ja doch viele ein starkes Bild von Franz Klammer im Kopf haben?

Julian Waldner: Es war eine ganz frühe Entscheidung von mir, zu sagen: Ich will keinen Klammer-Ähnlichkeitswettbewerb gewinnen. Meine Aufgabe hab’ ich darin gesehen, den Kern des 22-jährigen Franz Klammer zu erkennen und dann auch zu spielen. Ich hab mir natürlich schon Videos und Fotos von damals angesehen, aber ich wollte nicht wie ein Pantomime alles nachmachen, was der Franz gemacht hat.