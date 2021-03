Franz Klammer: „Ich hab so etwas vorher und nachher nicht erlebt"

Die Größe von Russi

Im Endeffekt nahm er dem führenden Russi im unteren Teil eine halbe Sekunde ab. Nach dem Aufleuchten der Siegerzeit von 1:45:73 kam der Schweizer sofort zu ihm und gratulierte.

„Ich hab so etwas vorher und nacher nicht erlebt", sagt Klammer, "da hätte einer Geschichte schreiben können: zweimal hintereinander die Goldmedaille zu gewinnen. Dann wird er entthront und kommt zu dir her und und gratuliert. Das ist so von innen kommen. Es war so ehrlich und zeigt die Größe von Russi. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte."

Dass diese Geschichte nun in einem großen Kinofilm wieder auflebt, sei „natürlich ein komisches Gefühl, weil ein Film über mein Ereignis gemacht wird,“ sagt Klammer. „Andererseits macht es mich sehr stolz, dass dieses Ereignis einen Film wert ist."