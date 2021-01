"Klammer"-Regisseur Andreas Schmied: "Stoff für ganz großes Kino"

Die Situation damals muss für Klammer einfach irre gewesen sein: Eine Nation fordert, Journalisten fordern, ein legendärer Ski-Hersteller fordert, die Trainer fordern … gleichzeitig gibt es diese von der Öffentlichkeit verborgene Liebe. Für einen jungen Mann, wie es damals Franz Klammer mit erst 22 Jahren war, muss es die Hölle gewesen sein.

Der Druck war unglaublich. Aber er würde, glaub ich, das nie so sagen oder sehen. Er ist da bis heute einfach viel lockerer, was das betrifft. Da kommt auch eine gewisse Selbstverständlichkeit durch: Er hat sich zusammengerissen und dann hat es ihn den Patscherkofel runtergebeutelt, wie er selbst sagte. Aber das ist kein Grund für Drama bei ihm und genau das macht ihn aus. Dass Klammer nicht nur zu einem Super-Sportler sondern auch zu einer nationalen Ikone geworden ist, hat viel mit seiner Persönlichkeit zu tun - die hat uns sehr beeindruckt. Ich muss auch sagen, dieser sein Umgang mit dem Leben war auch auf einer persönlichen Ebene inspirierend für mich. Denn bei Klammer sieht man, Du kannst Höchstleistungen geliefert haben, ja schier Unglaubliches – und kannst trotzdem ein normaler Mensch sein, der sein Leben lebt, seine Frau hat, seine Kinder hat. Das macht ihn so sympathisch.

Die Finanzierung von “Klammer”, hört man, war anspruchsvoll. Auch die Frage, welcher TV-Sender an Bord geht, zählte dazu?

Die Devise war: entweder richtig oder gar nicht. Man wird ja in Österreich auch kein “The Fast and the Furios” machen, weil sich das nicht ausgeht. Mit einem kleinen Budget an das Drehbuch zu “Klammer” heranzugehen, das hätte es nicht gebracht. Bei diesem Film wird erwartet, dass er hochwertig produziert wird, sonst sind alle zurecht enttäuscht. Ich bzw. wir als Samsara Film haben deshalb auch den Produzenten-Kollegen und –Kolleginnen das Zugeständnis abverlangt, dass wir diesen Film nur dann umsetzen, wenn wir über die Mittel verfügen, das gut zu machen – oder eben nicht. Weil die, die sich dafür interessieren, die sehen das. Das geht hinein bis in die Details, aber die sind einfach notwendig. Also, dafür wie kleinteilig sich die Finanzierung zusammensetzt, ist es letztlich sehr gut gelaufen. Eine große Produzentenleistung vor allem auch der epo film und Jakob Pochlatko, die da auch wirtschaftlich vorausgegangen sind. Mit dabei sind nun mit ServusTV und dem ORF ServusTV auch zwei österreichische Sender. Das gab es bisher meines Wissens auch noch nicht oft bei einem Kino-Projekt.

Weil Sie von den Details gesprochen haben. Es gibt da eine Geschichte über die Ski-Schuhe und die Schnallen?

Um eine sichere Umsetzbarkeit bei “Klammer” zu gewährleisten, müssen wir uns ordentlich ins Zeug legen – vor allem auch was die Authentizität betrifft. Wir sind ja im Jahr 1976, nur mit den Skiern von damals kann man heute nicht mehr fahren. Ein Problem, das mein toller Ausstatter Rudolf Czettel lösen musste. Jetzt werden extra für den Film neue Skier von einem Hersteller in Kärnten produziert, die so wirken werden wie die Skier von damals. Ein großer Aufwand, aber ein notwendiger. Ähnlich geht es uns bei den Ski-Brillen, den Ski-Schuhen, wo wir extra Schnallen fräsen müssen, weil die Schuhe früher so anders waren.