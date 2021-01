Verfilmung von Franz Klammers Olympiasieg: Österreichs Mondlandung

Anlass für das Event bot der bevorstehende Drehbeginn des Filmprojekts „Klammer“, das unter der Regie von Andreas Schmied – Regisseur von Quotenbringer „Love Machine“ – die Ereignisse rund um Franz Klammers Olympiasieg erzählt. Begonnen wird am 15. Februar, gedreht werden soll in Kärnten, Tirol und in Wien.

Nachdem es sich um eine Großproduktion „rein aus Österreich“ handelt, wie mehrfach betont wurde, finden sich neben epo-film und Samsara Film unter anderem auch Servus TV und der ORF an Bord. An die 5, 5 Millionen Euro wurden locker gemacht und 16 Stuntmen engagiert, um den „besten, größten, attraktivsten Wintersportfilm aller Zeiten zu machen“, so die vollmundige Ankündigung von Christian Kresse, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. Das Skifahren werde so gezeigt, „wie es noch nie zuvor auf der Leinwand zu sehen war“, triumphiert auch Produzent Jakob Pochlatko.

Man sieht schon, die Latte liegt hoch.

Andreas Schmied hat das Drehbuch gemeinsam mit seiner Ehefrau Elisabeth verfasst, die ebenfalls starke Worte findet: „Der Olympiasieg von Franz Klammer hat für Österreich eine Bedeutung wie die Mondlandung.“