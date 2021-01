Skifilme: Zwei Brettl’, a g’führiger Schnee – aber nicht immer Juchhe

Mit dem Skifilm ist es wie mit dem Ski-Weltcup: Es ist eine Veranstaltung, die sich hauptsächlich im alpinen Raum abspielt. Die Wiege des Genres steht in Deutschland. Der Freiburger Arnold Fanck zeigte im Jahr 1920 in „Das Wunder des Schneeschuhs“ die Faszination des Skisports in für damals spektakulären Bildern. Sepp Allgeier schnallte sich eine Kamera ans Bein und erfand so eine Art erste GoPro-Kamera. Der Stummfilm erreichte sogar den Broadway.

Mit der Welle an Berg- und Heimatfilmen nach dem Zweiten Weltkrieg kamen auch Skifilme groß in Mode. Österreichs größtes Ski-Idol der Wirtschaftswunder-Ära, Toni Sailer, wandte sich bald der Schauspielerei zu. Als der deutsche Film „Der schwarze Blitz“ 1958 in die Kinos kam, war Sailer erst 22 und doch schon kurz vor dem Ende seiner Sportlerkarriere.