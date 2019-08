"Love Machine"-Regisseur Schmied: "Komödienspezialist bin ich gern“

Sie sind bekennender Komödien-Macher. Warum hatte der österreichische Film solange Probleme mit Komödie, obwohl es in diesem Bereich ebenfalls herausragende Stücke gibt?

Ich glaube nicht, dass der österreichische Film ein Problem mit Komödie hat. Warum es so wenige gibt, kann ich aber auch nicht sagen. Es liegt nicht an den Produzenten oder Förderern, die auch öffentlich sagen, dass sie nationale Komödien wollen. Denn das funktioniert noch im Kino. Sonst sind dort nur mehr Event-Movies, Sequels, Prequels und Franchise-Blockbuster zu sehen. Oder eben so etwas wie „Love Machine“, mit Schauspielern, die die Österreicher lieben und die sie im Idealfall aber trotzdem noch nicht so oft gesehen haben, dass sie keine 10 Euro Eintritt mehr zahlen wollen. Ich halte das für extrem wichtig, dass unsere Lebensrealität in unterhaltsamer Form auch im Kino zu sehen ist. Außerdem ein „The Fast and The Furious“ kann man in Österreich nicht finanzieren – höchstens als Komödie.

Was machen Sie lieber: Fernsehen oder Kino?

Da ist in Österreich oder wahrscheinlich auch weltweit kaum mehr ein Unterschied – auch wenn dem manche widersprechen würden. Konkret für mich ist der Unterschied nur noch die Drehzeit, die bei Projekten fürs Fernsehen kürzer ist. Bei den Budgets ist da im Normalfall auch nicht der große Unterschied. Budgetär interessant wird es bei Co-Produktionen, wenn mehrere Länder beteiligt sind. Aber auch bei einem Fernsehfilm ist viel möglich: „Curling für Eisenstadt“ hat ein 30-minütiges Sportfilm-Finale, auf das ich stolz bin. Der Film kann mithalten – auch wenn es Curling ist und nicht American Football (lacht).

Sie schreiben, Sie führen Regie, welche Vorteile hat das, wann wird es zur Belastung und wie bekommt man da noch eine kritische Distanz zu seinem eigenen Schaffen?

Bevor ich Regie geführt habe und Autor war, habe ich als Cutter gearbeitet und so das Geschäft kennengelernt. Im Grunde bin ich also ein klassischer Filmemacher. Manche von ihnen machen auch noch die Kamera, aber dazu bin ich fotografisch zu wenig begabt und auch zu wenig Control Freak. Jedenfalls habe ich einen Zugang zu allen Departements beim Film. Im Widerstreit stehen Schreiben und Regie bei mir gar nicht. Für mich ist das jeweils eine willkommene Abwechslung zum anderen. Am Anfang, bei „Die Werkstürmer“, war es noch schwierig, da hat nach meinem Gefühl der Regisseur Schmied noch mehr das umgesetzt, was der Autor Schmied geschrieben und gedacht hat. Das ist inzwischen anders. Ich habe ja zum Beispiel bei „Love Machine“ das Buch bearbeitet und auch bei „Curling für Eisenstadt“. Ich brauche beides gleichermaßen: beim Drehen den Stress, die Aufregung und dann freue ich mich wieder auf das Schreiben, was heißt, sich im Pyjama hinsetzen und eine Welt neu erschaffen. Am liebsten verfilme ich natürlich das, was ich selbst geschrieben habe, wobei ich bisher das Glück als Regisseur hatte, dass ich alle Projekte zu meinen machen durfte.