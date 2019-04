Akademie ROMY: Die Preise für die Stars hinter den Stars

Es ist eine lieb gewonnene Tradition geworden: Zwei Tage vor der KURIER ROMY Gala in der Wiener Hofburg ehrte die ROMY-Akademie, die aus allen bisherigen Siegern besteht, die Stars hinter der Kamera oder – wie die Nachwuchskünstler – jene, die schon in frühen Jahren ihren Platz vor der Kamera gefunden haben. Eine hochkarätige Runde an Film- und Fernsehschaffenden aus dem deutschsprachigen Raum feierte im Palais Wertheim die Gewinner. Und die dokumentierten, wie viel österreichische Kreativität hier wirkt. Grenzen, jedenfalls geografische, gibt es in diesen Köpfen längst nicht mehr.