Produzent Jan Mojto: "Wien war mein Sehnsuchtsort"

Und wieso diese innere Nähe zu Wien?

Geographisch betrachtet ist Nitra näher an Wien als an Prag. Das war die nächste große Stadt, in die man fuhr, um etwa ins Theater zu gehen oder zum Arzt, bis es nach 1948 aus politischen Gründen nicht mehr möglich war. Meine Großmutter hörte in der Früh stets die ORF-Nachrichten und hat uns Kinder immer mit dem folgenden Satz geweckt: „ Wien hat gemeldet…“. Wien war also in einer gewissen Art ein Teil unserer Wirklichkeit, die uns aber verschlossen war. Ein Sehnsuchtsort.

Haben Sie dazu noch Erinnerungen?

Ich erinnere mich an die Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper 1955 im Radio mit „Fidelio“, dirigiert von Karl Böhm. Wir saßen pflichtgemäß vor dem Gerät, meine Großmutter weinte vor Rührung, mein Vater war ebenso gerührt, obwohl es mit unserer durchaus unerfreulichen Wirklichkeit in einem kommunistischen Land nicht viel zu tun hatte – das war Wien für uns. Als junge Studenten sind wir oft am Sonntag von Bratislava auf die Burgruine Theben gegangen, die auf einem hohen Felsen über dem Zusammenfluss von Donau und March liegt. Da saßen wir, Anfang der 60er Jahre, schauten Richtung Österreich. Irgendwann am Abend, wenn es dunkel wurde, konnte man am Horizont ein Licht sehen und irgendjemand sagte: Das ist Wien. Für uns war das damals unerreichbar. Deshalb war da so viel Sehnsucht. Das sage ich jetzt aber nicht, weil ich geehrt werde…