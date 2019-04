ROMY Akademie: Platin für Produzent und Medien-Manager Jan Mojto

Die KURIER ROMY Akademie ehrt alljährlich jene, die hinter der Kamera für die hochkarätigen Produktionen für Film und Fernsehen verantwortlich zeichnen. Der Preis für das Lebenswerk geht heuer an einen ganz Großen der Branche: Produzent, Rechtehändler und Medien-Manager Jan Mojto.

Der 70-jährige, aus Nitra gebürtige Österreicher prägt seit Jahrzehnten das Film- und Fernsehgeschäft im deutschsprachigen Raum, Europa und darüber hinaus. Ihm gehört seit der Übernahme der Beta Film in München 2004 nicht nur eine der weltgrößten Vertriebsfirmen. Mojto ermöglichte in den vergangenen Jahren vor allem auch zahlreiche hochklassige Film- und Serienproduktionen. Dazu zählen etwa das für den Oscar nominierte „Werk ohne Autor“ von Floran Henckel von Donnersmarck, High-End-Serien wie „ Babylon Berlin“ (wurde 2018 mit einer ROMY® ausgezeichnet), publikumsstarke TV-Event-Produktionen wie die ebenfalls mit der ROMY bedachten „Das Sacher“ oder „Maximilian“ bis hin zum Jugend-Serien-Hit „Club der roten Bänder“.

Mojto ist mit der Unitel zudem ein ganz wesentlicher Player im Klassik-Bereich. Die Platin Auszeichnung der ROMY Akademie wird Jan Mojto am Samstag, 13. April, im Rahmen der Gala in der Wiener Hofburg von Opernstar Elīna Garanča übergeben.

Die glanzvolle ROMY Gala findet am 13. April in der Wiener Hofburg statt. Der ORF überträgt die Preisverleihung live ab 21.10 Uhr. Auf 3sat läuft die Show live-zeitversetzt um 0.20 Uhr sowie am Sonntag, um 20.15 Uhr, bei schauTV.