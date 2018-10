Interview mit Florian Henckel von Donnersmarck: "Intensive Wirklichkeit"

Schon einmal hat Florian Henckel von Donnersmarck mit seinem DDR-Drama „Das Leben der Anderen“ einen Oscar geholt. Nun setzen die Deutschen wieder auf ihn: Sein dreistündiges Historienepos „Werk ohne Autor“ (derzeit im Kino) wurde für den Auslandsoscar 2019 eingereicht.

Tom Schilling spielt darin einen jungen Künstler, dessen schizophrene Tante von einem Psychiater in die Gaskammer geschickt wird, später in der DDR Karriere macht und schließlich in den Westen auswandert. Donnersmarcks Künstler-Biografie ist an das Leben des deutschen Malers Gerhard Richter angelehnt; dieser hat sich aber von dem Film, der ihm als „zu reißerisch“ erscheint, sofort distanziert.

Ein Gespräch mit dem 45-jährigen Regisseur über die Kamera in der Gaskammer, Nietzsche und Frauen.

KURIER: Ihr Film ist stark an das Leben des Malers Gerhard Richter angelehnt. Warum?

Florian Henckel von Donnersmarck: Ich habe zufällig den Journalisten Jürgen Schreiber kennengelernt, der mir erzählte, dass er eine Biografie über Gerhard Richter geschrieben hat. Es ist bekannt, dass Richter eine Tante hatte, die Schizophrenie entwickelte und von den Nazis in der Gaskammer ermordet wurde. Aber der Journalist fand heraus, dass der Vater von Richters Frau – ein erfolgreicher Arzt, der in den 80ern verstorben ist – an diesen sogenannten Euthanasieprogrammen beteiligt war. Ich fand das interessant, weil es mir erlaubte, eine Geschichte zu erzählen, in der Täter und Opfer unter einem Dach wohnen. So war es auch nach 1945: Es gab Täter und Opfer, die gemeinsam das Land wieder aufbauten. Das Leben und die Kunst von Gerhard Richter war mein Ausgangspunkt, aber ich habe mich nicht strikt an die Fakten gehalten. Das ist wichtig, denn ich finde, dass Filme, die sich strikt an Fakten halten, weniger interessant sind. Wenn ich wüsste, dass „Doktor Schiwago“ wirklich gelebt hätte, würde er mich weniger interessieren. Ich will nicht all die Umwege eines Lebens erzählt bekommen, sondern ich will intensive Wirklichkeit. Daher brauchen wir zum Geschichtenerzählen absolute Freiheit, weil wir dann hoffentlich zu einer größeren Wahrheit vordringen. Ich glaube stark an die Kraft der Fiktion.

Sebastian Koch spielt den mörderischen Schwiegervater, der als Psychiater seine Patienten in die Gaskammer schickt. Wie haben Sie ihn auf die Rolle vorbereitet?

Wir haben sehr viel Zeit mit dem Versuch verbracht, zu verstehen, warum jemand solche fürchterlichen Taten vollbringen kann. Ich glaube nicht, dass jemand böse auf die Welt kommt. Wir haben uns also gefragt: Was könnte dieser Mann für Bücher gelesen haben? Also haben wir gemeinsam Bücher gelesen – zum Beispiel Friedrich Nietzsches „Genealogie der Moral“. Oder ein Buch von Ernst Jünger, der einer der letzten war, der seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg als heroische Taten beschrieb. Ich habe Sebastian Koch Stellen daraus vorgelesen und ihn dann gebeten, in seiner Rolle als Nazi-Psychiater diese Inhalte mit eigenen Worten zu wiederholen. Das tat er – und seine Verwandlung in dieser Rolle war wirklich unheimlich.