Science-Fiction-Dreh "Rubikon": Raumstation in Simmering

„Eigentlich war ich zu feige, um Künstler zu sein“, sagt Johannes Mücke, geboren 1976 in der DDR, über seinen Werdegang: „Ich wusste gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, im Film Designer zu sein.“

Sein Kunstlehrer sagte ihm eine Karriere als Comic-Zeichner voraus, „weil ich kleine Space Ships und Sci-Fi-Comics gezeichnet habe“. Tatsächlich übernahm er bei dem Computerspielpublisher Rockstar Games den Job des Art Directors und zeichnete viele Videospiele. Mücke studierte Architektur in Aachen, Los Angeles und an der Angewandten in Wien. 2010 gründete er gemeinsam mit anderen seine Firma Wideshot.

Im Jahr 2009 wurde er erstmals von Roland Emmerich angefragt, für dessen Weltuntergangsfilm „2012“ das Design zu machen.

Johannes Mücke drehte den Sci-Fi-Kurzfilm „UI – Soon we will all be One“ (2018) und beschäftigt sich am liebsten mit dem Thema der künstlichen Intelligenz.