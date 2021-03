Wir sind Kaiser: Auf Besuch beim "Klammer"-Dreh

"Da wird dir schlecht"

Auf dem Set fühlt es sich ungewohnt an, so viele Menschen in einem – wenn auch großen – Raum zu sehen. Schauspieler Waldner hat sich mittlerweile daran gewöhnt: „Nach der ersten Woche war das vorbei. Jetzt finde ich es sehr schön, wieder mit Menschen reden zu können.“ An diesem Mittwoch auch mit Franz Klammer selbst, der auf Besuch kommt.

Da wird sofort über die Dreharbeiten auf der originalen Rennstrecke am Patscherkofel gefachsimpelt. „Wie sich die Stuntfahrer den Johannesweg-Sprung runterhauen, da wird dir schlecht“, erzählt der junge „Klammer“ dem Olympiasieger.