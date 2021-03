Anzeigen nach Coronaparty bei Dreh zu Franz-Klammer-Film

Rund 20 Mitarbeiter einer Filmproduktionsfirma sollen in Innsbruck nach Drehschluss eine Corona-Party gefeiert haben. Das berichtet die Tiroler Tageszeitung. In einem Hotel in Innsbruck wurde demnach nach einem Dreh zum neuen Franz-Klammer-Film derart laut gefeiert, dass die Polizei einschritt. Anzeigen sollen laut Bericht folgen. Produktionsleiter Jakob Pochlatko zeigte sich "fassungslos". Es werde "selbstverständlich" Konsequenzen geben