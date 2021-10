Valerie Huber: "In letzter Zeit war ich nicht oft stolz auf unser Land"

Das ist Ihr erster Film, der sich mit Österreich beschäftigt. Sehen Sie das als Schritt, hier mehr zu machen oder eher der Sprung noch mehr ins Internationale?

Ich habe mich total gefreut, mal so ein schönes Projekt in Österreich zu machen, weil ich die letzten Jahre eher in Deutschland gearbeitet habe. So ein Projekt kommt nicht oft um die Ecke. Umso schöner ist es nun, eine Geschichte zu erzählen, auf die viele Österreicherinnen und Österreicher heute noch stolz sind. Besonders, weil ich die letzten Jahre nicht sehr oft stolz auf unser Land sein konnte, wenn man sich die politische Lage ansieht. Klar möchte ich auch international arbeiten, aber ich fühle mich am deutschsprachigen Markt sehr gut aufgehoben. Und ich muss sagen, es macht schon mehr Spaß in Österreich. (lacht) Die Leute sind irgendwie entspannter und die Arbeitsatmosphäre ist eine ganz andere. Dieser "Klammer"-Dreh war einfach ein Genuss.

Die Politik hierzulande scheint Ihnen aber keinen Spaß zu bereiten.

Was die letzten Monate und Jahre in Österreich abging, ist ein Wahnsinn! In Österreich kann man sich scheinbar alles erlauben, wenn man seine Leute überall sitzen hat. Nun ist Kurz zurückgetreten, trotzdem bleibt alles gleich. Es ändert sich nichts. Es macht mich so wütend zu sehen, wie machtgierig und anstandslos ein Land regiert wird, ohne das irgendjemand etwas dagegen tun kann. Die Grünen sind für mich momentan um kein Stück besser; wie kann eine Partei ihre Werte und Moral einfach über Bord werfen, nur um an der Macht zu bleiben? Das ist feige und rückgratlos.