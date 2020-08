Ski-Koryphäe: Josef "Pepi" Fischer im Alter von 90 Jahren verstorben

1990 zog sich der erfolgreiche Geschäftsmann aus dem operativen Tagesgeschäft zurück, blieb aber bis 2003 Aufsichtsratsvorsitzender. 2007 verabschiedete er sich endgültig in die Pension, indem er auch als einfaches Mitglied des Aufsichtsrats zurücktrat.

"Pepi" Fischer, wie ihn seine Freunde nannten, erhielt im Laufe seines Lebens viele Auszeichnungen. So wurde ihm 1971 der Titel „Kommerzialrat“ verliehen, es folgen das Verdienstkreuz der Stadt Wien, die Ehrenbürgerschaft der Stadt Ried, der „Pegasus in Kristall“ für sein unternehmerisches Lebenswerk, das Verdienstkreuz in Gold des Landes Oberösterreich und das Verdienstkreuz in Silber der Republik Österreich. Im Anschluss an seine aktive Zeit als Präsident, wurde er zum Ehrenpräsidenten des VSSÖ, dem Verband der Sportartikelerzeuger und -ausrüster Österreichs ernannt und darüber hinaus zum Oberösterreicher des Jahrhunderts gekürt.