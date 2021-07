Fahren auf der Kante: Ein Visionär rettete die Skiindustrie

"Die ganze Welt fährt heute auf so einem Ski", sagt der heute 81-jährige Reinhard Fischer. Aber am Anfang seiner Idee wurde er von vielen nur belächelt und als Spinner abgestempelt. "Doch der Reini Fischer hat begonnen, an der Technik zu feilen. Er war eine entscheidende Triebfeder zur industriellen Erzeugung des Carving-Ski", sagt Klien über seinen langjährigen Freund. Der war Zeit seines Lebens ein Skibesessener und fertigte für seine Kinder selbst Bretteln, mit denen sie den anderen um die Ohren fuhren. "Ich bin draufgekommen, dass man auf der Kante in der Kurve schneller beschleunigen kann", erinnert sich Fischer. Er experimentierte viel, zerschnitt 1990 ein (damals schon stark tailliertes) Snowboard und fuhr mit den so erhaltenen Brettln "wie ein Gott" im Tiefschnee.