Aus nach 26 Jahren: Vincent Kriechmayr fährt nicht mehr Fischer

Seit Vincent Kriechmayr auf Brettl'n unterwegs ist - und das ist der Speedstar schon ziemlich lange - hatte er immer Fischer-Skier angeschnallt. Für einen Oberösterreicher ist es auch naheliegend, auf das Material der Skifirma aus Ried im Innkreis zurückzugreifen.

In seiner Karriere ist Kriechmayr mit Fischer auch sehr gut gefahren. Sechs Weltcupsiege konnte der 28-Jährige bisher einfahren, im vergangenen Winter gewann er die Super-G-Rennen von Gröden und Hinterstoder. Der prestigeträchtigste Sieg war freilich der Triumph bei der legendären Lauberhornabfahrt 2019. Dazu kommen die beiden WM-Medaillen in Are.