Die Sky-Serie zum Fall Straches: "Ibiza war nur das vorläufige Ende“

Regisseur Christopher Schier im Gespräch über sein bisher größtes Projekt.

KURIER: Die Ibiza-Affäre ist sehr gut dokumentiert. Was kann eine fiktionale Serie da noch hinzufügen?

Christopher Schier: Bei „Titanic“ wusste man auch, dass sie am Ende untergeht, trotzdem wollte jeder den Film sehen. Wir haben versucht, aus dem Ganzen ein großes Puzzle zu machen. Du fügst verschiedene neue Stücke hinzu, um ein Gesamtbild zu kreieren.

Was hat Sie an dem Stoff am meisten gereizt?

Bei all den Fallstricken, die es gab, hätte viel früher wer Stopp sagen können, aber es ist nie passiert. Am Anfang war das Ziel nicht ein Ibiza-Video. Sie wollten sie nur bei etwas Illegalem erwischen. Ohne eigentlich zu Beginn zu wissen, bei was eigentlich. Hätten das erste Material über Strache, dass im Besitz des Anwalts war, Abnehmer gefunden, hätte es das Ibiza-Video vielleicht nie gegeben. Aus einem kleinen Kieselstein ist einer der größten Skandale der jüngeren österreichischen Innenpolitik entstanden. Das finde ich unglaublich.

Welche Grundaussage war Ihnen wichtig?

In Wahrheit haben in der Serie am Ende alle verloren. Du kannst dir als Zuschauer aber selbst ein Bild machen, ob es richtig war oder nicht. Es geht um die Verantwortung von Politikern. Egal, ob das strafrechtlich relevant war – es war moralisch relevant. „Er ist sechs Stunden lang sitzen geblieben“ – das ist der einzige Satz in der Serie, der wertend ist.

Welche Figur war am schwierigsten zu besetzen?

Strache. Das Schlimmste wäre gewesen, hätten wir uns über ihn lustig gemacht.