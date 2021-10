5 Serien, auf die wir uns im Oktober bei Netflix & Co freuen

1. Die Ibiza Affäre

Gerade einmal zwei Jahre hat es gedauert, bis die größte Erschütterung in der jüngeren österreichischen Geschichte den Weg ins Streaming-Universum gefunden hat. In einer vierteiligen Miniserie werden die Ereignisse bis zum Platzen der Bombe nachgezeichnet. In der deutsch-österreichischen Koproduktion wird sowohl der Motivation der beiden mutmaßlichen Hauptdrahtzieher nachgespürt, als auch Einblick in die Recherchearbeit der involvierten deutschen Investigativjournalisten gegeben. Herzstück ist aber die dritte Folge, in der der Tag, an dem das Ibiza-Video entstanden ist, minutiös geschildert wird. "Tatort"-Regisseur Christopher Schier setzte diese Monsteraufgabe mit einem überzeugenden Cast um: Nicholas Ofczarek, Andreas Lust, Julian Looman, David A. Hamade, Cosima Lehninger, Stefan Murr, Fabian Güldenberg, Delaila Piasko und Anna Gorshkova als vermeintliche Oligarchen-Nichte.

"Die Ibiza Affäre" ist ab 21. Oktober auf Sky Atlantic und auf Abruf via Sky X und Sky Q zu sehen