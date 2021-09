Kurz tanzt mit Hitler: Deutsche Version von "Spitting Image" gestartet

Das kann man platt finden, aber der Puppenhumor kam auch im britischen Original ab 1984 stets brachial daher, die deutsche Version fügt sich in diese Tradition gar nicht so schlecht ein. Das Know-How aus "Heute Show" und Harald Schmidts früheren Sendungen im Gagschreiberteam ist spürbar.

In der Auftaktfolge lädt noch Heidi Klum zu „Germany’s Next Top Politiker“; Markus Lanz lässt den Mann von der Straße zwischen Olaf Scholz und Känguruhoden wählen (das geht schlecht für den SPD-Mann aus); und in aktuellen internationalen Sketches werden Meghan und Harry mit ihren Promi-Nachbarn in den USA konfrontiert, und das ABBA-Revival und die texanischen Abtreibungsgesetze werden zerrissen.