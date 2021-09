Waldbaden und Bäume umarmen: Ein "Tatort"-Kommissar auf "SaFahri"

Wissenshäppchen wie dieses vermittelt das neue Sky-Original „SaFahri – Eine Reise zu den Elementen“. Mit der vierteiligen Dokureihe (plus ein Best-Of) startet die neue Sendermarke Sky Nature. Schauspieler Fahri Yardim aus Hamburg („Tatort“, „CopStories“, „Jerks“) geht dabei auf eine Entdeckungsreise, die den Großstädter zurück zur Natur führen sollen.

Das klingt zunächst wahnsinnig altbacken, die Konzentration auf die Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft führt aber vor Augen, wie einfach es wäre, den Wert der Natur zu erfassen – wenn man sich nur darauf einlässt. Im ersten Teil „Erde“ (abrufbar über Sky Q oder Sky X) begibt sich Yardim in den Thüringer Wald, klettert aus einem Höhlensystem („Gefühl, aus Mutter Erde herausgeboren zu werden“), umarmt Bäume und sticht Torf. Wenn es zu esoterisch zu werden droht, lässt Yardim Ironie walten. Beim meditativen „Waldbaden“ sagt er: „Wenn man da so liegt, was geht einem durch den Kopf? – Eigentlich nix.“