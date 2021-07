Sky startet im Herbst zwei neue Kanäle und bringt eine Ibiza-Doku

Neue Sky-Originals: „SaFahri – Eine Reise zu den Elementen“ mit Schauspieler Fahri Yardim (09.09.), „Bruno vs. Tyson“ (18.09.), „Steve McQueen“ (12.09.) sowie im Herbst die Dokumentationen „Her Story“ mit Dunja Hayali, „Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi“ und im Winter „Kreuzfahrt in die Katastrophe – die letzte Nacht der Costa Concordia“

