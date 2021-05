Und immer wieder das gleiche Bild: Nicht Wirecard wurde von den Aufsichtsbehörden ins Visier genommen, sondern die Aufdecker.

In dem Film, der auch Einsteigern einen guten Überblick verschafft, meldet sich erstmals jener Whistleblower zu Wort, der die wichtigsten Hinweise lieferte. Pav Gill war als Wirecard-Firmenanwalt in Singapur tätig und entdeckte gefälschte Rechnungen, für ihn "eine Bombe". Obwohl er nur seinen Job machte, wurde er gefeuert.

"Gerecht ist schlecht"

Gill beschreibt dies am Beginn der Doku mit einem Satz aus Shakespeares "Macbeth": "Fair is Foul, and Foul is Fair – also: Gerecht ist schlecht, und schlecht ist gerecht." Für ihn bringt das die Wirecard-Affäre und das System aus Lügen "auf den Punkt".

Man habe ihn "auf eine Reise nach Jakarta schicken" wollen, "für die es keinen geschäftlichen Anlass gab", berichtet Gill in der Doku. Dann habe er von zwei Kontakten in München den Rat bekommen: "Fahr nicht, das ist eine Reise ohne Rückfahrschein."

Es war Gills Mutter, die – weil sie um das Leben ihres Sohnes fürchtete – beschloss, alles anonym öffentlich zu machen. Sie wandte sich vertraulich an Investigativjournalisten und landete bei der Financial Times. Diese brachte schließlich die entscheidende Story, die den Absturz der Wirecard-Aktie auslöste. Für ihn „eine große Erleichterung“, sagte Gill gestern im Pressegespräch, fast unter Tränen.

Und Produzentin Gabriela Sperl, die auch eine Dramaserie zum Thema ankündigte, sagte: „Wir brauchen solche Beispiele, die zeigen, dass es sich immer noch lohnt, die Wahrheit ans Licht zu bringen.“