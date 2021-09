Serie "Anna": Mit der Schultasche durch die Post-Apokalypse

In der Serie stehen weniger Survival-Aspekte im Fokus als die neu geschaffenen Strukturen der jungen Protagonisten, die kindliche Naivität, ein großes Herz und teils unglaubliche Boshaftigkeit in sich vereinen. Manche haben sich in Gruppen zusammengetan und zeigen das mit entsprechender Bemalung – Erinnerungen an „Herr der Fliegen“ oder die neuseeländische Jugendserie „The Tribe“ werden wach.

Eine dieser Gruppen wird von der sadistischen Angelica (Clara Tramontano) angeführt, die sich in einem Palast von ihren blau geschminkten Anhängern anhimmeln lässt und zu ihrer Unterhaltung tödliche Talentshows veranstaltet. Dort schlägt auch Anna auf.