"Only Murders In The Building": Mördersuche mit Mikrofon

Wie gut will man die eigenen Nachbarn wirklich kennenlernen?

In der flotten Comedy-Crime-Serie „Only Murders In The Building“ (bei Disney+) kommen skurrile Dinge über die Bewohnerinnen und Bewohner des New Yorker Apartmentkomplexes „Arconia“ ans Tageslicht. Da kann es schon sein, dass jemand seine tote Katze einfriert oder sich ausschließlich von Dips ernährt.