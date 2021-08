"Nine Perfect Strangers": Nicole Kidman lädt in ein unheimliches Wellness-Resort

Neun völlig Fremde, „Nine Perfect Strangers“, begeben sich in der achtteiligen Miniserie (zu sehen ab heute bei Amazon Prime Video) in das mysteriöse Selbstoptimierungscamp. Darunter eine an sich zweifelnde Buch-Autorin (Melissa McCarthy), ein reservierter Investigativjournalist (Luke Evans), ein aufbrausender Ex-Profi-Sportler (Bobby Canavale) und eine betrogene Ehefrau mit Aggressionsproblemen (Regina Hall).

Ihnen will Masha (Nicole Kidman mit russischem Akzent) helfen: eine unheimliche Wellness-Lady mit engelsartiger Erscheinung – aber diabolischem Lächeln.

Die Kombination aus Kidman, Drehbuchautor David E. Kelley und einer Roman-Vorlage von Liane Moriarty müsste ein Garant für eine spannende Hochglanzserie sein („Big Little Lies“).