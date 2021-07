HBO-Serie "The White Lotus": Wenn der Traumurlaub zum Desaster wird

Hotelgäste sind wie Kinder, und am liebsten wären sie Einzelkinder, um die sich die ganze Aufmerksamkeit dreht, weist der viel zu breit grinsende Hotel-Manager Armond (Murray Bartlett) seine Mitarbeiter ein: Am besten verschwindet man als Servicekraft hinter einer Maske, zeigt wenig Persönlichkeit, bleibt vage.

Gerade ist wieder ein Schwung reicher, weißer Touristen im "The White Lotus" auf Hawaii angekommen, die sich einen sorgenfreien Urlaub erhoffen und von Armond und seinem Team umsorgt werden wollen. Doch anstelle von Entspannung wartet im Paradies ein Desaster – zumindest für einige von ihnen. Schon in der ersten Szene der sechsteiligen HBO-Serie „The White Lotus“ (bei Sky zu sehen) erfahren die Zuseher, dass jemand sterben und am Ende eine Leiche in ein Flugzeug verfrachtet wird.