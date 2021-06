Diesen Serien-Highlights erwarten uns im Sommer bei Netflix & Co

Never Have I Ever

In eine zweite Staffel geht „Never Have I Ever“ („Noch nie in meinem Leben ...“), die unterhaltsame Coming-of-Age-Serie rund um die indisch-amerikanische Schülerin Devi. Sie muss sich zwischen Schönling Paxton und Streber Ben entscheiden – auf den Rat ihrer Freundinnen hört sie dabei natürlich nicht.

"Never Have I Ever", Staffel 2, ab 15. Juli bei Netflix