5 Serien, auf die wir uns im Juni bei Netflix & Co freuen

5. It's A Sin

Die hochgelobte britische Serie ist ab Juni auch im deutschsprachigen Raum verfügbar: "It's A Sin" von Russell T Davies ("Doctor Who", "Years and Years") erzählt in fünf Episoden von einer Gruppe junger Männer während der Aids-Krise der 80er. Die schwulen Freunde Ritchie, Roscoe und Colin beginnen gerade ein neues Leben in London, als ein neues Virus auftaucht. Zum Cast gehört u. a. auch Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother").

"It's A Sin" ist ab 20. Juni bei Starzplay zu sehen