"WandaVision" bei Disney+: Wenn Helden den Haushalt schmeißen

Es ist die erste Serie aus der Superhelden-Schmiede Marvel für den Streamingdienst des Maus-Konzerns, zu dem Marvel auch gehört – angesiedelt nach den Ereignissen des Kinohits „Avengers: Endgame“ (2019). Herausgekommen ist eine höchst ungewöhnliche Mischung aus Comedy, Drama und Superhelden-Story.

Die nicht weniger konventionellen Protagonisten, die realitätsumkrempelnde Wanda und der Android Vision, begeben sich auf Zeitreise durch die TV-Geschichte, hüpfen in dieser Hommage an klassische US-Sitcoms durch die Jahrzehnte und erproben dabei den stinknormalen Alltag zweier Eheleute. Zu Beginn müssen sie sich in den schwarz-weißen und von Publikumslachern untermalten 50ern mit einer schrecklich neugierigen Nachbarin (Kathryn Hahn) herumschlagen und in die typischen Fettnäpfchen einer Dinnerparty treten. Später kommt Farbe dazu. Dabei dürfen Wanda und Vision nie durchblicken lassen, dass sie nicht so gut in die spießige Nachbarschaft passen, wie sie sich das wünschen würden.