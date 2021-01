21 Serien, auf die wir uns 2021 freuen

So viel wie im vergangenen Jahr hat wohl kaum jemand zuvor ferngesehen und gestreamt. Gleichzeitig mussten pandemiebedingt zahlreiche Dreharbeiten verschoben oder unterbrochen werden, etwa für „The Witcher“ und „Sex Education“. Manche Produktionen wurden ganz eingestellt wie „Glow“.

All das wird nicht spurlos am neuen Serienjahr vorübergehen. Für Bingewatching-Nachschub ist aber definitiv gesorgt. Ein Blick in die Glaskugel zeigt 21 Serien, auf die man sich 2021 bei Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Disney & Co freuen kann (je weiter ins Jahr hinein es geht, natürlich mit Vorbehalt).