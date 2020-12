"Bridgerton" auf Netflix: Ein bonbonfarbenes Kostümvergnügen

Angesiedelt ist die Handlung im England des 19. Jahrhunderts, zu Beginn der neuen Ballsaison, in der die Mütter der oberen Schichten alles daran setzen, ihre Töchter unter reputable Hauben zu bringen. Da werden die pompösesten Kleider ausgepackt und die raffiniertesten Frisuren gezaubert, doch es nützt alles nichts: Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) stellt sie alle in den Schatten. Sogar die sonst so begeisterungsresistente Queen ist hingerissen von der jungen Frau. Ein Umstand, der Phoebe natürlich einen Vorteil am Heiratsmarkt verschafft. Und als sie eines Tages in den ebenso begehrten Duke of Hastings (Regé-Jean Page) stolpert, könnte eigentlich alles perfekt sein (ist es natürlich nicht).