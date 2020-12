Das sind die 20 besten Serien 2020

Tiger King

Okay, man kann darüber streiten, was „Tiger King“ unter den besten Serien 2020 zu suchen hat. Aber keine andere Produktion hat in diesem Jahr für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie die skurrile Netflix-Doku-Serie über die unglaubliche Welt der Großkatzenbesitzer. Allen voran Joe Exotic, der zum Star des Internets avancierte. Kein Wunder. Denn bei allen Vorbehalten: Nichts hat uns im ersten Lockdown so gut von der Realität abgelenkt.